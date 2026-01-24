Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,962.20
BTC/USDT
89,329.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Trabzon'da "Uzungöl Kış Festivali"nde dev horon halkası oluşturuldu

Trabzon'da düzenlenen "Uzungöl Kış Festivali"nin ikinci günü çeşitli etkinliklerle devam etti.

Seyit Ahmet Eksik  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Trabzon'da "Uzungöl Kış Festivali"nde dev horon halkası oluşturuldu Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

Trabzon

Valilik koordinesinde Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasınca, Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de düzenlenen festivalde dev horon halkası oluşturuldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu yıl ilki gerçekleştirilen festivale katılanlar, gölün çevresini saran horon halkasına katılarak keyifli vakit geçirdi.

Yöre sanatçılarının da sahne aldığı festivalde bazı vatandaşlar kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi de gölde gösteri yaptı.

"Bu festivalin ilki oldu ama inşallah her kış Uzungöl'de buluşacağız"

Coğrafyanın güzelliğine dikkati çeken Vali Tahir Şahin, organizasyonda emeği geçenleri kutladı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da Uzungöl'ün kışın ayrı güzel olduğunu belirterek, "Bu güzelliği bundan sonra devamlı yaşayacağız. Turizmi şehrimizde ve Uzungöl'de 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Trabzon'u geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Turizm bacasız sanayi. 'Bir memnun turist, bir turist getirir' mantığıyla çalışmalarımızı özenle sürdüreceğiz. Eksiklerimizi sizlerin de tavsiyeleriyle ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Uzungöl'ün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Binlerce kişiyi bir araya getiren festivali geleneksel hale getireceklerini vurgulayan Genç, "Bugün burada ay yıldızlı bayrağımızın altında binlerce insan bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi ortaya koyuyor. Bu toprakların bize emanet edildiğinin bilincindeyiz, aynı bilinçle koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, festivale yoğun katılıma işaret ederek, "Bu festivalin ilki oldu ama inşallah her kış Uzungöl'de buluşacağız. Kültürümüzü yaşatacağız, horonla bir rekor denemesi yapacağız, sanatçılarımızla coşacağız." dedi.

Etkinlikler kapsamında müzik grubu "Ayna" da konser verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: İBB’ye ait çocuk etkinlik merkezindeki iddialarla ilgili süreci çok yakından takip edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dünyanın dört bir yanından insan ülkemizde şifa arıyor
THY'den Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle sefer iptali
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Yürütülen çalışmalar, geleceğin Türkiye'sine sağlam bir miras bırakıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türkiye Yüzyılı'mızın bir parçası terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimiz
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trabzon'da "Uzungöl Kış Festivali"nde dev horon halkası oluşturuldu

Trabzon'da "Uzungöl Kış Festivali"nde dev horon halkası oluşturuldu

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ernest Muçi'den "azim" vurgusu

Deniz salyangozu ihracatı 2025'te 20,9 milyon doları aştı

Trabzon'da "Uzungöl Kış Festivali" başladı

Trabzon'da "Uzungöl Kış Festivali" başladı
Trabzonspor Kasımpaşa'yı 2-1 yendi

Trabzonspor Kasımpaşa'yı 2-1 yendi
Ani kar erimeleri Karadeniz'de taşkın ve heyelanları tetikliyor

Ani kar erimeleri Karadeniz'de taşkın ve heyelanları tetikliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet