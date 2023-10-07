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Yaşam

Tokatlı Ahmet usta baba mesleği kalaycılığı 70 yıldır sürdürüyor

Tokat'ta yaşayan Ahmet Bilge, 70 yıldır baba mesleği kalaycılığı sürdürüyor.

Erkut Aymak  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Tokatlı Ahmet usta baba mesleği kalaycılığı 70 yıldır sürdürüyor Fotoğraf: Erkut Aymak/AA

Tokat

Çelik mutfak eşyalarının kullanımının yaygınlaşması, bakır araç gerecin artık pek kullanılmaması nedeniyle kalaycılık mesleği yıllar içinde cazibesini kaybetti.

Teknolojik yenilikler karşısında çok az kişinin yaptığı meslekler arasında yer alan kalaycılığı Tokat Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde sürdüren Bilge, mesleğe 8 yaşında babasının yanında çırak olarak başladı.

Çok sayıda usta yetiştiren Bilge, mesleğini tek başına az da olsa kendisine getirilen bakır eşyaları kalaylayarak sürdürüyor.

Bilge, AA muhabirine, eskiden sadece Tokat merkezde onlarca kalay ustasının bulunduğunu, her kalaycının yanında da çırak olduğunu söyledi.

Çelik, alüminyum ve teflon mutfak eşyaların çıkmasıyla bakır eşya kullanımın azaldığını belirten Bilge, "Önce bakırcılık azalmaya başladı. Sonra bakır kullanımı azalınca kalaycılık mesleği de cazibesini kaybetmeye başladı. Tokat merkezde benden başka bir kişi daha var kalaycılık yapan." dedi.

Baba mesleğini 70 yıldır sürdürdüğünü dile getiren Bilge, "Çırak bulamıyoruz, bu işi yapmak isteyen de yok. Biz de kalaycılığı bırakırsak bu meslek bizimle bitecek." ifadesini kullandı.

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