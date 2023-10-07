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Yaşam

Uşaklı kadınların tarhana imecesi girişim hikayesine dönüştü

Uşak'ın Banaz ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, tarhana üretimiyle başarılı bir girişime imza attı.

Mehmet Çalık  | 07.10.2023 - Güncelleme : 07.10.2023
Uşaklı kadınların tarhana imecesi girişim hikayesine dönüştü Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Uşak

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde ziraat yüksek mühendisi olarak görev yapan Sevinç Kacargil, eşinin memleketi Düzlüce köyündeki dededen kalma evi restore etti.

Tatillerini köyde geçiren Kacargil, buradaki kadınlara Uşak'ın tescilli lezzeti tarhananın imeceyle üretilerek ülke geneline pazarlanabileceğini anlattı.

İnternet üzerinden alınan küçük siparişlerle başlayan üretimi, talebin hızla artmasıyla büyüten kadınlar, 2021 yılında Düzlüce Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu.

Köydeki atıl okul binasını gerekli izinleri alarak üretim yapabilecekleri alana dönüştüren kadınlar, tarhananın yanı sıra salça, turşu ve meyve kurusu üretmeye başladı.

Üye 7 kadının yanı sıra 8 kadına istihdam sağlayan kooperatif, bu yıl yaklaşık 2,5 ton tarhanayı satış noktaları ve internet siparişleri için hazırlıyor.

"Terapi gibi bir şey bu"

Kooperatif başkanı Sevinç Kacargil, AA muhabirine, köyde yaşayan kadınların kendi imkanlarıyla ürettikleri ürünleri pazarlamak için böyle bir girişimde bulunduklarını söyledi.

Her geçen yıl üretimlerinin arttığını belirten Kacargil, "İlk yılımızda bir çuval unla tarhana yapmaya başladık. O yıl üretimimiz yaklaşık 250 kilo kadardı. 2 yıl içerisinde miktarımız arttı. Bu yıl hedefimiz 2-2,5 ton üretim yapmak. Ürünlerimizi İzmir, İstanbul, Ankara gibi yerlere gönderiyoruz ağırlıklı olarak. Uşak ve ilçelerinde de ürünlerimizin satış noktaları var." dedi.

Ürettikleri ürünleri kargo aracılığıyla istenen her yere gönderdiklerini anlatan Kacargil, şöyle devam etti:

"Kooperatifimizin sosyal medya kanalları ve internet sayfası var. Oradan sipariş geliyor. Amacımız hanımların sosyalleşmesi ve ceplerine para girmesiydi. Şimdi işler büyüyor. Artık tüketicinin sağlıklı besin yemesi çok önemli. Ben çok mutluyum, bu hanımların cebine 3-5 kuruş sokabiliyoruz diye. İnşallah ileriki süreçlerde daha fazla kişiye yardımcı oluruz."

Kooperatif üyesi Meyser Çelikkanat da ürünlerinin çok beğenilmesi nedeniyle pazarlama konusunda sıkıntı yaşamadıklarını ifade etti.

Sağladıkları gelirle aile bütçesinde katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Çelikkanat, "Maddi manevi bizim için çok iyi oldu. Ailemize, ülkemize katkıda bulunuyoruz. Köyümüze iyi bir istihdam sağladı. Köylümüzün meyve sebzelerini alıyoruz. Ben tek başıma bir tarhanayı yapamazdım. Arkadaşlarla bir araya gelip sohbet ederek üretiyoruz. Bize terapi gibi bir şey bu. Birlikten kuvvet doğar. Biz birlik olduk da bir yerlere geldik. Daha yolun başındayız." diye konuştu.

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