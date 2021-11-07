Dolar
9.69
Euro
11.22
Altın
1,818.23
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,583.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
43. İstanbul Maratonu
logo
Yaşam

THY çocuk misafirlerine özel seyahat setleri hazırladı

Türk Hava Yolları, çocuk yolcuları için özel seyahat setleri hazırladı.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 07.11.2021
THY çocuk misafirlerine özel seyahat setleri hazırladı

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, THY çocuk kulübü konsepti High Five temasından esinlenerek tasarlanan seyahat setleri, çocuklar ve aileler için uçuş konforunu artıracak içerikleri ile yolculardan büyük beğeni topladı.

Çocukların ilgi alanları ve ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan yeni setler, bayrak taşıyıcının uzun menzilli Türkiye çıkışlı uçuşlarında yolculara sunulmaya başlandı.

High Five teması ile hazırlanan kitlerde göz bandı, kulaklık, çorap ve diş seti yer alıyor. İşlevselliği ile ön plana çıkan seyahat setleri, çocuk yolcuların uçuş sonrasında da severek kullanabileceği şekilde tasarlandı.

High Five çocuk kulübü, her biri farklı kültürü temsil eden beş minik pilot karakterden oluşuyor. Dünyayı gezen, edindikleri tecrübeleri paylaşan beş küçük kâşif, minik yolcuların dünyayı farklı yönleriyle keşfetmesine katkı sağlıyor.

Özel uygulamaları ile minik misafirlerini gökyüzünde eğlenceli bir maceraya taşıyan Türk Hava Yolları yenilikleri keşfetmeleri için çocukları uçaklarına bekliyor.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 474 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi
Ukrayna'da Kovid-19 salgınında 'günlük en yüksek' ölü sayısı kaydedildi
Rusya’da Kovid-19 vakaları salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyede
ABD'de ilk kez sırtlanlarda Kovid-19 tespit edildi
Kovid-19 hastalarına 'görme kaybı' uyarısı

Benzer haberler

THY çocuk misafirlerine özel seyahat setleri hazırladı

THY çocuk misafirlerine özel seyahat setleri hazırladı

THY, günlük 1175 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar 'Kızılay gönüllüsü' oldu

THY, kıtalar arası business uçuşlarında ikram servisini yeniden başlatıyor

THY, kıtalar arası business uçuşlarında ikram servisini yeniden başlatıyor
THY, günlük bin 66 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

THY, günlük bin 66 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı
Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 13'e yükseldi

Muş'ta çocukları için HDP önünde eylem yapan aile sayısı 13'e yükseldi