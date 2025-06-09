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Tatil dönüşü dolayısıyla Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.
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Yaşam

Tekirdağ sahillerinde bayramın son gününde hareketlilik yaşanıyor

Tekirdağ'da Kurban Bayramı'nın son gününde tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Mesut Karaduman  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Tekirdağ sahillerinde bayramın son gününde hareketlilik yaşanıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece ölçüldüğü kentte, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu.

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Özellikle Süleymanpaşa ve Şarköy'deki mavi bayraklı plajların yanı sıra Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerindeki sahillerde tatilciler yoğunluğa neden oldu.

Bazı ziyaretçiler kumsalda güneşlendi, bazıları da denizde yüzerek vakit geçirdi.

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