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Yaşam

Tekirdağ’da lavanta bahçeleri fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde mor renge bürünen lavanta bahçeleri, doğayla iç içe vakit geçirmek ve fotoğraf çekmek isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bünyamin Polat  | 21.06.2025 - Güncelleme : 21.06.2025
Tekirdağ’da lavanta bahçeleri fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor Fotoğraf: Bünyamin Polat/AA

Tekirdağ

Kızılpınar Mahallesi’nde yer alan lavanta bahçelerinden birinin işletmecisi Zübeyde Meriç, AA muhabirine, lavanta sezonunun yoğun ilgiyle başladığını söyledi.

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Hafta sonları bahçede yoğunluk yaşandığını aktaran Meriç, "Hafta sonları özellikle büyük bir ziyaretçi akını oluyor. Hafta içi ise daha çok öğleden sonra misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bahçemiz doğayla baş başa kalmak isteyenler ile fotoğraf çekmeyi seven misafirlerimizi cezbediyor." dedi.

Bir diğer lavanta bahçesi sahibi Ayşe Avcı ise 5 yıldır bu alanda hizmet verdiklerini belirtti.

Annesinden kalan tarlayı lavanta bahçesine dönüştürdüğünü ifade eden Avcı, "16 Haziran’da sezonu açtık. Özellikle gün batımında fotoğraf çektirmek isteyen çok sayıda ziyaretçimiz oluyor." diye konuştu.

Avcı, lavantaların en güzel halini koruduğu sürecin yaklaşık üç hafta sürdüğüne dikkati çekti.

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