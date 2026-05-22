Jeffrey Epstein'in uzun yıllar boyunca asistanlığını yapan Sarah Kellen'ın, ABD Kongresi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Epstein ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 3 ismi yetkililerle paylaştığı bildirildi.

ABD Kongresi soruşturmasında Epstein'le bağlantılı olduğu iddia edilen 3 yeni isim ortaya çıktı Jeffrey Epstein'in uzun yıllar boyunca asistanlığını yapan Sarah Kellen'ın, ABD Kongresi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Epstein ile bağlantılı olduğunu öne sürdüğü 3 ismi yetkililerle paylaştığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi Başkanı James Comer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Epstein'in asistanı Kellen'ın, Kongre'de yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen kapalı oturumda ifade verdiğini belirtti.

Comer, Kellen'ın, Epstein'in fuhuş ağıyla bağlantısı olduğunu iddia ettiği 3 kişinin ismini yetkililerle paylaştığını aktardı.

Adalet Bakanlığının Kellen'ı 2019'a kadar sorgulamamasının soruşturmanın kötü yönetildiğini gösterdiğini savunan Comer, "Her yeni ifadede federal hükümetin mağdurları yüzüstü bıraktığına dair daha fazla kanıt ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Kellen'ın ifadesinde, Epstein'in suç ortağı olduğu iddialarını reddettiği, kendisinin de Epstein tarafından cinsel ve psikolojik istismara uğradığını söylediği kaydedildi.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York'taki ​​​Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.