Kurban Bayramı öncesi Kuzey Ege adalarında doluluk artıyor

Türkiye'nin en büyük adası Gökçeada ile tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Bozcaada'daki turizm işletmeleri, restoranlar ve plajlarda bayram tatili için hazırlıklarını tamamladı.

Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, AA muhabirine, adanın son yıllarda özellikle Kuzey Ege'de en çok rağbet gören noktalardan olduğunu söyledi.

Vatandaşların Gökçeada'ya geldiklerinde işletmelerden, plajlardan ve otellerden memnun kalacaklarını anlatan Atalay, "Kurban Bayramı'nda gemilerimiz ek seferler yapacak. GESTAŞ ile yaptığımız görüşmelerle sefer sayılarını arttırdık. Ziyaretçilerimiz buraya gelip sadece denizin, kumun, güneşin, etin, balığın, karidesin tadına baksınlar ve mutlu bir bayram tatili yapsınlar istiyoruz." dedi.

Atalay, adaya gelen konukları adeta birer kültür elçisi olarak gördüklerini belirtti.

"Gecelik konaklama 2 bin 500 ila 10 bin lira arasında"

Gökçeada İş Adamları ve Turizmcileri Derneği Başkanı Bülent Aylı da Gökçeada'nın yerli ve yabancı konuklar tarafından tercih edilen bir lokasyon olduğunu söyledi.

Adaya gelenlerin tatillerinin ardından mutlu ayrıldıklarını anlatan Aylı, şöyle konuştu:

"Bu bayramda da yüzde 100 doluluk oranlarına ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Şu anda son rakamlar yüzde 80'leri geçmiş durumda. Konuklarımız burada farklı ekonomik alternatifleri de değerlendirebildikleri için her bütçeye uygun tesisler var. Apart dairelerden pansiyonlara, lüks otel hizmetlerine kadar seçenekler var. Gecelik konaklama fiyatları şu anda 2 bin 500 ila 10 bin lira arasında."

"Yüzde 100'lere ulaşacağını tahmin ediyoruz"

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Kemal Furuncu da mayıs itibarıyla turizm hareketliliğinin başladığını söyledi.

Sezona yoğun başlamanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Furuncu, şöyle konuştu:

"Bayram yoğunluğu yaşıyoruz. Şu anda rezervasyonlar yüzde 80'ler civarında. Yine yüzde 100'lere kadar ulaşacağını tahmin ediyoruz. Misafirlerimiz, bizi yalnız bırakmayacaklarını gösterdi. Bozcaada, çok güzel. Esnafımız hazırlıklarını yaptı. Mimarisinden arkeolojisine ve gastronomisine kadar çok çeşitli imkanlarımız var."

Bozcaada'da restoran işletmeciliği yapan Zeki Akaslan da adanın bu yıl ilk konuklarını Ramazan Bayramı ile ağırlamaya başladığını söyledi.

Mayıs ayı başında yoğun hareketliliğin başladığını ifade eden Akaslan, "Kurban Bayramı'na esnafın hepsi hazır. Güzel bir bayram geçecek. Misafirlerimizi en iyi şekilde karşılamaya çalışacağız." diye konuştu.