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Yaşam

Tek odalı evinde yalnızlığını kitaplarla gideriyor

Kastamonu'da 20 yıldır tek odalı evinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Yusuf Tatlı, İl Halk Kütüphanesinden bir yılda aldığı 122 kitabı okuyarak ödüle layık görüldü.

Bilal Kahyaoğlu   | 07.08.2022
Tek odalı evinde yalnızlığını kitaplarla gideriyor Fotoğraf: Bilal Kahyaoğlu - AA

Kastamonu

Kastamonu'da bir yılda 122 kitap okuyarak ödül alan 73 yaşındaki Yusuf Tatlı, yaşadığı tek göz odada yalnızlığını kitaplarla gideriyor.

Eşinden ayrıldıktan sonra Almanya'ya giden Yusuf Tatlı, 9 yıl sonra Türkiye'ye döndü.

Bir süre Antalya ve Muğla'da yaşadıktan sonra memleketi Kastamonu'da tek gözlü bir eve yerleşen ve yalnızlığını gidermek için kitaplarla arkadaş olan Tatlı, Kastamonu İl Halk Kütüphanesinden bir yılda ödünç aldığı 122 kitapla ödüle layık görüldü.

Kendine has tarzı ve elinden düşürmediği kitaplarıyla dikkati çeken Tatlı, AA muhabirine, 20 yıldan beri yalnız yaşadığını anlattı.

Kitapların insanın ufkunu açtığını dile getiren Tatlı, "Okumayı çok sevdiğim için bu yalnızlıkta kitaplar arkadaşım oldu. Devletlerin, milletlerin yaşantılarını öğreniyorsun. Genellikle tarihi kitapları okuyorum. İnsan kitap okuyorsa kendini daha rahat hissediyor. Bana 'kitap kurdu' diyorlar. Kitap gördüğümde okumadan bırakmıyorum. Ben saymadım ama saymışlar. Yaklaşık 125 kitap okumuşum. Ödül olarak güzel kitaplar verdiler." dedi.

Tatlı, oturduğu evin çok küçük olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Her gün temizliğimi yapıyorum, daha sonra kitap okumaya başlıyorum. Geçmişte yaşadığım hayatı bu kitaplar unutturuyor. Geride bıraktıklarımı düşünsem kafayı oynatırım. Herkese kitap okumalarını öneriyorum. Her türlü kitabı okusunlar, kitabın kötüsü olmaz. Kitap insana kültür verir. Gençliğimde çok yerler gezdim. Avrupa'nın her yerine gittim sayılır. Türkiye'de birçok yer gezdim. Şu anda kitaplara giriyorum, kitaplarla dünyayı geziyorum. Dünyanın her tarafını görüyorum."

Haftada 3-4 kitap okuduğunu kaydeden Yusuf Tatlı, "Yorulduğum zaman bırakıyorum. Kitap okumak her şeyi değiştiriyor. Kitap her derde devadır. Ekmeğe, suya nasıl ihtiyaç varsa kitaba da ihtiyaç var. Kitap insanın kederini unutturur." ifadesini kullandı.

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