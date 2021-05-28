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Yaşam

Taksim Camisi'nde ikindi namazı kılındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kılınan cuma namazıyla ibadete açılan Taksim Camisi'nde ikindi namazı eda edildi.

Hikmet Faruk Başer   | 28.05.2021
Taksim Camisi'nde ikindi namazı kılındı Fotoğraf: Hikmet Faruk Başer - Anadolu Ajansı

İstanbul

İstanbul'da okunan ikinde ezanıyla birlikte vatandaşlar, namaz için Taksim Camisi'nde yerini aldı.

Caminin içi tamamen dolarken, bazı vatandaşlar namazını caminin avlusunda kıldı.

Ayrıca yeni açılan Taksim Camisi'ni görmek isteyen vatandaşlar ve turistler, camide yoğunluk oluşturdu ve hatıra fotoğrafı çektirdi.


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