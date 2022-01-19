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Yaşam

Soğuktan kurtarılan kedi Bilgi Evi'nin maskotu oldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde donmaktan kurtarılan ve "Kekik" ismi verilen kedi, Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi'nde öğrencilerin gözbebeği oldu.

Zeynep Rakipoğlu   | 19.01.2022
Soğuktan kurtarılan kedi Bilgi Evi'nin maskotu oldu

İstanbul

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan Bağcılar Belediyesi Hasan Nail Canat Bilgi Evi öğretmenleri, bahçede soğuktan üşüyen bir kediyi fark etti. Donmak üzere olan kedi, sıcak bir ortama alındıktan sonra mama verilerek karnı doyuruldu.

Kısa sürede öğrencilerin de sevgisini kazanan kediye "Kekik" ismi verildi. Sevimli kedi, bakım ve aşıları yapıldıktan sonra bilgi evinde yaşamaya başladı.

Bir kutu içinde yuvası bulunan Kekik, gündüz öğrencilerle derse giriyor. Ders sırasında sıraların üzerine çıkan, sevimli hareketlerle dikkati çekmeye çalışan Kekik, öğrencilerle birlikte dersi dinliyor. Zil çaldığında da hızlıca dışarı koşan kedi, teneffüsü de çocuklarla geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen resim öğretmeni Nurgül Kahrıman, Bilgi Evi çalışanlarının ve öğrencilerin Kekik'e alıştığını, kedinin de artık Bilgi Evi ailesinin bir parçası haline geldiğini belirtti.

Herkesin Kekik'i çok sevdiğini aktaran Kahrıman, "Bir öğrenci gibi derslere giriyor, teneffüste dışarı çıkıyor ama zil sesini duyunca koşup sınıfa geliyor. Kekik sayesinde çocukların hayvan sevgisi de gelişiyor." ifadelerini kullandı.

Bilgi Evi'nin ziyaretçileri de Kekik ile fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

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