Dolar
13.60
Euro
15.43
Altın
1,817.42
ETH/USDT
3,081.90
BTC/USDT
41,485.00
BIST 100
1,987.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlamaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
logo
Yaşam

Elazığ'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı

Elazığ'ın Palu ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Suat Öztürk   | 19.01.2022
Elazığ'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı

Elazığ

Elazığ'ın Palu ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve hala etkisini sürdüren kar nedeniyle Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü yolunda 5 kişi araçta mahsur kaldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay yerine giderek yolda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı.

Kurtarılan kişiler yol kontrol noktasına getirilerek ısınmaları sağlandıktan sonra evlerine bırakıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakalarının yüzde 94'ü Omicron kaynaklı
Almanya’da son 24 saatte 112 bin 323 yeni vaka kaydedildi
Fransa'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Belçika'da vakaların çoğunu oluşturan Omicron'un alt versiyonunun da dolaştığı savunuldu
ABD'de Omicron dalgası ölümlerinin 300 bini bulabileceği tahmin ediliyor

Benzer haberler

Elazığ'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı

Elazığ'da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişiyi jandarma kurtardı

Alanya'da kar nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan 41 kişi kurtarıldı

Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Doğa yürüyüşünde keşfedilen 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılacak

Doğa yürüyüşünde keşfedilen 2 bin yıllık Roma yolu turizme kazandırılacak
İşitme engelli öğrenciler 'Mehmetçik üşümesin' diye atkı ördü

İşitme engelli öğrenciler 'Mehmetçik üşümesin' diye atkı ördü
Hassas burun 'Lady' PKK'nın 1 tonluk yaşam malzemesini buldu

Hassas burun 'Lady' PKK'nın 1 tonluk yaşam malzemesini buldu