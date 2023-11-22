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Yaşam

"Socios.com University Roadshow" projesi başladı

Taraftar etkileşim platformu Socios.com, dijitalleşen spor ekosistemindeki yeni iş fırsatlarını öğrencilerle paylaşmak için "Socios.com University Roadshow" projesini başlattı.

Can Öcal  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
"Socios.com University Roadshow" projesi başladı

İstanbul

Socios.com yayımladığı mesajda, spor endüstrisinde ve blockchain alanında kariyer yapmak isteyen gençleri sektörün dinamikleriyle tanıştırmak ve gelecek planlarını çizerken onlara yol gösterici olmak için bu projeyi gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Socios.com Türkiye'den Sema Tuğçe Dikici, Hazal Güngördü ve Emre Şahin, kasım ayının başından bu yana İstanbul, Boğaziçi, Marmara, İstanbul Okan gibi İstanbul'daki üniversitelerde spor sektöründe kariyer yapmak isteyen gençlerle bir araya geliyor. Socios.com da bu isimlerin sunumlarıyla gençlerin sporda dijital dönüşüm ve blokchain konusundaki sorularını yanıtlıyor ve spor endüstrisinde geleceğin meslekleri ile fırsatlarına dikkat çekiyor.

"Fan tokenlar, gelecek dönemlerde spor kulüplerinin en önemli sürdürülebilir gelir kalemlerinden biri olacak"

Socios.com Kurumsal İletişim Müdürü Sema Tuğçe Dikici, spor kulüplerinin bu alanda yeni iş fırsatları yarattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sporda geleceğin mesleklerinden biri Web 3 Uzmanlığı olacak. Diğer bir deyişle teknoloji ve dijital dünyayı iyi okuyanlar, proje geliştirenler spor endüstrisindeki rekabette yer alacak. Blockchain dünyası ve özellikle fan tokenlar gibi dijital varlıklar da spor endüstrisinin geleceği açısından çok önemli. Fan tokenlar, gelecek dönemlerde spor kulüplerinin en önemli sürdürülebilir gelir kalemlerinden biri olacak. Bugün Metaverse'de Manchester City dev bir stadyum inşa ediyorsa, Liverpool sanal bir mağaza açıyorsa, sporun öncü aktörlerinin NFT'leri dakikalar içinde tükeniyorsa ve dünyanın en büyük spor kulüpleri fan tokenlar aracılığıyla taraftarlara kulüp kararlarında söz hakkı sahibi olma fırsatını veriyorsa dijital dünyanın spor ekosisteminin geleceğinin en önemli parçalarından biri olacağını söyleyebiliriz. Özellikle futbol kulüplerinin blockchain dünyasından dev markalarla sürdürülebilir iş modellerini yürütecek, token ekonomisi yaratacak ve en önemlisi de kulüpleri dijital rekabette bir adım öne çıkaracak uzmanlara ihtiyaç duyacağı kesin."

Bu arada Socios.com, blockchain ve dijitalleşme alanındaki çalışmalarına devam edecek.

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