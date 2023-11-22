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Yaşam

Batman'daki selden etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı

İlyas Sebuktekin, "Suyun geldiğini görünce eşimle çocukları aldık ve evden çıkmaya çalıştık. Kapıya çıktığımız zaman sular iyice yükselmişti. Güçlükle evden çıkabildik." dedi.

İbrahim Toprak  | 22.11.2023 - Güncelleme : 22.11.2023
Batman'daki selden etkilenen vatandaşlar yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

Batman'da meydana gelen selden etkilenen vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı.

Batman'da 20 Kasım'da etkili olan sağanak sonucu ev ve iş yerini su basan vatandaşlar, devletin ilgili kurumlarının da desteğiyle temizlik çalışması yürütüyor.

Seyitler Mahallesi'nde oturan ve selden etkilenen vatandaşlardan İlyas Sebuktekin, AA muhabirine, yağmur başladığında evde ailesiyle birlikte oturduğunu, sel suyunun gelmesiyle apar topar evden çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Sebuktekin, "Suyun geldiğini görünce eşimle çocukları aldık ve evden çıkmaya çalıştık. Kapıya çıktığımız zaman sular iyice yükselmişti. Güçlükle evden çıkabildik. Daha sonra el birliğiyle komşularımıza yardım ettik." dedi.

Sel nedeniyle evdeki eşyaların kullanılamayacak duruma geldiğini aktaran Sebuktekin, evlerini temizlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Halil Rüzgar da anne ve babasının Seyitler Mahallesi'nde bodrum katta yaşadığını, AFAD ile meteorolojinin sel uyarısının ardından evde kalmadıklarını belirterek, "AFAD ve meteorolojinin uyarıları üzerine annem ve babam evlerinden çıktı. Sağanakta evlerini yaklaşık 2 metre su bastı. Şu anda evi temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Seyitler Mahallesi'nde oturan Adnan Keskin ise etkili olan sağanaktan sonra bir anda evi su bastığını anımsattı.

Bir süre evde mahsur kaldıklarını dile getiren Keskin, "Bodrum kat ve giriş katı su bastı. Arabamın da yerinde olmadığını fark ettim. Sabah olunca arabamın 500 metre sürüklenerek bir aydınlatma direğine çarptığını gördüm. Arabamı vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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