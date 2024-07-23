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Yaşam

Sivas'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü

Sivas'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru (dryomys nitedula) görüntülendi.

Halife Yalçınkaya  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Sivas'ta nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru görüldü

Sivas

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Adem Uzun'un, il merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Soğuk Çermik gezisi sırasında, fareye benzeyen kemirgengillerden ağaç yediuyuru görüldü.

Sağlıklı olduğu görülen yediuyuru doğal ortamına bırakan Uzun, fare sanılan bu türe zarar verilmemesi uyarısında bulunarak, "Yedili gruplar halinde gezmeleri ve uyumaları nedeniyle bu ismi alan hayvana zarar vermeyin. Vatandaşlarımız bu hayvanı fareye benzetiyor, o yüzden zarar verme ihtimali oluyor. Çok nadir görülen bu türe zarar vermeyelim." ifadelerini kullandı.

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