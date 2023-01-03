Sis altında kalan "1915 Çanakkale Köprüsü" dron ile görüntülendi
Sisle etkileyici bir manzaraya bürünen 1915 Çanakkale Köprüsü, dron ile görüntülendi.
Çanakkale
Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oldu.
Gece yarısından itibaren etkili olan sis nedeniyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü de sis altında kaldı.
Sisle etkileyici bir manzaraya bürünen 1915 Çanakkale Köprüsü, dron ile görüntülendi.
Asya yakasındaki ayağı sisin içinde kalan köprü, Anadolu Ajansı ekibince yaklaşık 500 metre yükseklikten kayda alındı.
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