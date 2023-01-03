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Yaşam

Sis altında kalan "1915 Çanakkale Köprüsü" dron ile görüntülendi

Sisle etkileyici bir manzaraya bürünen 1915 Çanakkale Köprüsü, dron ile görüntülendi.

Burak Akay   | 03.01.2023
Sis altında kalan "1915 Çanakkale Köprüsü" dron ile görüntülendi Fotoğraf: Burak Akay - AA

Çanakkale

Çanakkale Boğazı'nda sis etkili oldu.

Gece yarısından itibaren etkili olan sis nedeniyle Çanakkale Boğazı, çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü de sis altında kaldı.

Sisle etkileyici bir manzaraya bürünen 1915 Çanakkale Köprüsü, dron ile görüntülendi.

Asya yakasındaki ayağı sisin içinde kalan köprü, Anadolu Ajansı ekibince yaklaşık 500 metre yükseklikten kayda alındı.


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