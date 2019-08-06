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Yaşam

Sigaraya kutsal topraklarda veda etti

30 yıllık tiryaki Ahmet Hasan Ayter, Mekke Hastanesini ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a söz vererek sigarayı bıraktı.

Orhan Topal   | 06.08.2019
Sigaraya kutsal topraklarda veda etti

Mekke

Kutsal topraklara Isparta'dan gelen hacı adayı Ahmet Hasan Ayter, 30 yıldır tiryakisi olduğu sigaraya Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a söz vererek veda etti.

Diyanet Mekke Hastanesi'ni ziyaret eden Erbaş ile görüşen 44 yaşındaki Ayter, artık sigara kullanmayacağına dair Erbaş'a söz vererek tiryakiliğini sonlandırdı.

Ayter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorunun sigarayı bırakması gerektiğini söylediğini belirterek, "Babamın, etrafımdakilerin duası da bırakmam yönündeydi. Bıraktık." dedi.

Erbaş'ın kararının çok doğru olduğunu kendisine söylediğini aktaran Ayter, "Söz verdim, bıraktık inşallah. 30 sene önce başladığım sigarayı kutsal topraklarda, burada bıraktık. İnşallah bundan sonra da nasip olmaz." ifadelerini kullandı.

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