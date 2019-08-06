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Dünya

Kutsal topraklarda 21 Türk hacı adayı vefat etti

İlk hacı kafilesinin yola çıktığı 5 Temmuz'dan bu yana kutsal topraklarda 21 hacı adayı hayatını kaybetti.

Orhan Topal   | 06.08.2019
Kutsal topraklarda 21 Türk hacı adayı vefat etti

Mekke

Türkiye'den ilk hacı kafilesinin yola çıktığı 5 Temmuz'dan beri kutsal topraklarda 21 hacı adayı vefat etti.

Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Rıdvan Yalçın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz'dan bu yana 21 hacı adayının hayatını kaybettiğini söyledi.

Vefatların yarısının kalp krizi nedeniyle meydana geldiğini ifade eden Yalçın, ölümlerin en çok 60-70 yaş grubu aralığında gerçekleştiğini kaydetti.

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