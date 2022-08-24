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Kültür

Prof. Dr. Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı

Türk resim sanatının usta isimlerinden 95 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı.

Fatih Türkyılmaz   | 24.08.2022
Prof. Dr. Adnan Çoker son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Şakirin Camisi'nde ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, Çoker'in ailesi, akademiden arkadaşları, dostları ve öğrencileri katıldı.

AA muhabirine konuşan ressam Yusuf Taktak, Adnan Çoker'le Güzel Sanatlar Akademisine ilk girdiği zamanlarda tanıştığını belirterek, "Hem onun öğrenciliğini yaptım hem de o benim meslek büyüğümdü. Hem kendi işleriyle hem de Türk sanatına kazandırdıkları açısından çok büyük bir sanatçıydı." dedi.

Taktak, Çoker'in çeşitli ülkelerde Türk sanatını temsil eden sergilere imza attığını da ifade ederek, öğrencilerinin onun açtığı yolda ilerleyeceğine inandığını söyledi.

"Türk sanatını dünya sanatına entegre etti"

İstanbul Topkapı Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Bünyamin Özgültekin de Adnan Çoker'in çağdaş Türk sanatını dünya sanatına entegre eden önemli bir sanatçı olduğunu dile getirdi.

Özgültekin, onun talebesi olmak için Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde ikinci bir doktora yaptığına dikkati çekerek, "O bulunduğu her yeri amfiye çeviren, yanında bulunan insanları öğrenciye çeviren, bazen de öğrenci olup dinleyen biriydi. Bu ülkenin her tarafına sanatın götürülmesiyle ilgili çalışmalarda hep öncü oldu." şeklinde konuştu.

Ressam Bedri Baykam ise Çoker'in kendine özgü üslubuyla son derece önemli işlere imza attığını kaydederek, "Büyük bir aydını, çok büyük bir değerimizi kaybettik ama kaybetmedik. Ölümsüzlüğe yolladık, sonsuzluğa yolladık. Gurur duyuyoruz ki Adnan Çoker gibi büyük bir insanın arkadaşı olduk, dostu olduk." ifadelerini kullandı.

Usta sanatçı, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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