Euro
6.19
Dolar
5.53
BIST 100
99,398.33
Altın
1,462.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Taksim’de sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Meydanı'nda sıcak havadan bunalan "Paşa" isimli bir köpeğin, meydanda bulunan süs havuzunda oynaması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 06.08.2019
Taksim’de sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi

İdlib

Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan "Paşa" adlı bir köpek, süs havuzuna girerek oynadı.

Meydandaki metalik 2 süs havuzunda oynayan köpeği gören vatandaşlar ve bazı turistler, fotoğraf ve video çekti. Kalabalığın ilgisi üzerine polis ekipleri gelerek, anonsla kalabalığın dağılması ve Paşa isimli köpeğin de sahibi tarafından havuzdan alınması yönünde uyarıda bulundu.

Taksim'e renk kattı

Sahibi tarafından havuzdan çıkarılan köpek, Taksim Meydanı'nda renkli görüntülerin yaşanmasına sebep oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Kıbrıs'ta çözüm için paradigma değişikliği şart
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü
Ezidilerin yeni liderini bekleyen sorunlar
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?
Kongo’nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor

Benzer haberler

Taksim’de sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi

Taksim’de sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi

Tel örgü ile duvar arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

Kurban pazarının 'Paşa'sı 25 bin liraya satıldı

'Thor' uyuşturucuya geçit vermiyor

'Thor' uyuşturucuya geçit vermiyor