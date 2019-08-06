Taksim’de sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Meydanı'nda sıcak havadan bunalan "Paşa" isimli bir köpeğin, meydanda bulunan süs havuzunda oynaması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
İdlib
Taksim Meydanı'nda sıcaktan bunalan "Paşa" adlı bir köpek, süs havuzuna girerek oynadı.
Meydandaki metalik 2 süs havuzunda oynayan köpeği gören vatandaşlar ve bazı turistler, fotoğraf ve video çekti. Kalabalığın ilgisi üzerine polis ekipleri gelerek, anonsla kalabalığın dağılması ve Paşa isimli köpeğin de sahibi tarafından havuzdan alınması yönünde uyarıda bulundu.
Taksim'e renk kattı
Sahibi tarafından havuzdan çıkarılan köpek, Taksim Meydanı'nda renkli görüntülerin yaşanmasına sebep oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.