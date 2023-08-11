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Yaşam

Side Antik Kenti gün batımında kızıl renklere büründü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti gün batımında kızıl renklere büründü.

Fatih Hepokur  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Side Antik Kenti gün batımında kızıl renklere büründü Fotoğraf: Fatih Hepokur / AA

Antalya

Tarihi, denizi ve otelleri ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çeken Side, gün batımıyla da ilgi görüyor.

Gün batımı sırasında güneşin son ışıklarıyla kızıl rengini alan gökyüzünün Akdeniz’e yansıması hayranlık uyandırıyor.

Apollon Tapınağı'nın da içinde bulunduğu tapınaklar bölgesi, gün batımının renklerine bürünüyor.

Kimi vatandaşlar gün batımını fotoğraflarken, kimileri de manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektiriyor.

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