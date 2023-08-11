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Yaşam

Antalya'da karavancıların park sorununu gidermek için Karavan Park açıldı

Antalya'da karavan tutkunlarının park sorununu gidermek amacıyla hazırlanan Karavan Park hizmete girdi.

Tahsin Küçükkaraca  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Antalya'da karavancıların park sorununu gidermek için Karavan Park açıldı

Antalya

Konyaaltı Sahili'ne son yıllarda karavanla seyahat eden tatilcilerin yoğun ilgi göstermesi sonucu sahile yakın birçok cadde ve sokakta karavan parkı sıkıntısı yaşanmaya başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, karavan tutkunlarının park sorununu çözmek amacıyla Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde 50 araç kapasiteli park alanı yapılması için harekete geçti.

Elektrik, tuvalet, duş, mutfak, çamaşırhane gibi sosyal donatı alanları ve altyapıya sahip Karavan Park ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Sosyal A.Ş tarafından işletilecek parkta en fazla 7 gün konaklamaya izin veriliyor. Günlük 300 TL park ücreti ödeyen karavan tutkunları, sosyal alanları kullanabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, sokak aralarına park yapılması sorununu çözüme kavuşturmak amacıyla Karavan Park projesinin hayata geçirildiğini belirterek, "Burası 4 bin 114 metrekare alana sahip. Bu alanda 50 karavan için park yeri yapıldı. 7 gün süreli olarak misafir edilecek. Bu alanda misafirler için tüm imkanlar sağlandı. Güvenliği, resepsiyonu olan, misafirlerin gönül rahatlığı ile karavanlarını park edebileceği bir alan." diye konuştu.​​​​​​​

Alanın ilk misafiri Fatmagül Aslan ise "Antalya gibi güzel bir şehirde sahile yakın böyle bir planlamanın yapılmış olması beni ve tüm karavancıları mutlu etti. Daha hijyenik, insani koşullarda, karavanı olan insanların ötekileştirilmediği bir alan. Karavancıların ihtiyaçlarının giderilebileceği çamaşırhane, mutfak gibi imkanların sağlanması çok güzel. İlk ziyaretçisi olmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

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