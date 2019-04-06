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Yaşam

Selimiye'nin ışıkları 'Dünya Saati' için kapandı

Edirne'de, Selimiye Camisi'nin ışıkları kapatılarak Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın Dünya Saati hareketine destek verildi.

Hakan Mehmet Şahin   | 06.04.2019
Selimiye'nin ışıkları 'Dünya Saati' için kapandı

Edirne

Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla tüm dünyada farkındalık oluşturmak adına anıt eserlerin ışığının bir saatliğine harekete destek verilmek için kapatıldığı etkinliğe Edirne'den de katkı sunuldu.

Bu kapsamda, Selimiye Camisi'nin ışıkları saat 20.30 itibariyle bir saat süreyle kapatıldı.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl olduğu gibi "Dünya Saati" hareketine bu yıl da Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak destek verdiklerini belirtti.

Hep birlikte yaşanılan dünyada herkesi ilgilendiren küresel iklim değişikliklerinin önlenmesi amacıyla her bireyin elinden geleni yapması gerektiğine inandığını ifade eden Güneren, "Bu farkındalık hareketine Selimiye gibi çok önemli bir şaheserle destek verdik. Selimiye görkemi ve manasıyla önemli bir eser, bu kapsamda kampanyanın hedefine ulaşmasında büyük katkı sunduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

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