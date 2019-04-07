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Yaşam

New York'un 'kalbinde' binlerce kişilik yastık savaşI

New York'un ünlü mekanlarından Washington Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yastık savaşı yaptı.

Dildar Baykan   | 07.04.2019
New York'un 'kalbinde' binlerce kişilik yastık savaşI

New York

Her sene nisan ayında yapılan "Uluslararası Yastık Savaşı Günü" bu sene de New York'ta renkli görüntülere sahne oldu. 

New York'da Uluslararası Yastık Savaşı Günü

ABD'nin New York kentindeki Washington Square Park'da, her yıl nisan ayında gerçekleştirilen "Uluslararası Yastık Savaşı Günü" kapsamında, bir araya gelenler yastık savaşı yaptı.Yanlarında getirdikleri yastıklarla birbirlerine saldıran gruplar, renkli görüntüler oluşturdu. ( Atılgan Özdil - Anadolu Ajansı ) 

Washington Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, yastık savaşı yaptı. 

Etkinlikte New York polisi geniş güvenlik önlemi aldı.

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