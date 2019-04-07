New York'un 'kalbinde' binlerce kişilik yastık savaşI
New York'un ünlü mekanlarından Washington Meydanı'nda toplanan binlerce kişi yastık savaşı yaptı.
New York
Her sene nisan ayında yapılan "Uluslararası Yastık Savaşı Günü" bu sene de New York'ta renkli görüntülere sahne oldu.
Washington Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, yastık savaşı yaptı.
Etkinlikte New York polisi geniş güvenlik önlemi aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.