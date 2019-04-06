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Yaşam

Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda renkli görüntüler

Adana'da, bu yıl 7. kez "Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı.

İbrahim Erikan   | 06.04.2019
Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda renkli görüntüler

Adana

Adana 7. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı

Adana'da, bu yıl 7. kez "Nisan'da Adana'da" temasıyla düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı. Karnaval için kente gelen çok sayıda ziyaretçi Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan katılımcılar da renkli görüntüler oluşturdu. ( İbrahim Erikan - Anadolu Ajansı )

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için kente gelen çok sayıda ziyaretçi, Atatürk Parkı'nda toplandı. 

Çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan katılımcılar, kortej yürüyüşüyle renkli görüntüler oluşturdu.

Katılımcılar, parkta başladıkları yürüyüşü Ziyapaşa Bulvarı'nda sürdürüp Uğur Mumcu Meydanı'nda sona erdirdi.

Yürüyüşe, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, belediye başkanları, karnavalın fikir öncüsü ve "Nisan'da Adana'da" Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt ile sanat camiasından isimler katıldı.

Katılımcılar, törende selamlama konuşmasının ardından gongu çalarak karnavalı başlattı.

Etkinlik kapsamında çeşitli dans gösterileri ve konserler düzenlendi.

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