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Yaşam

Sarıkamış'ta sarıçam ormanları beyaza büründü

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplanan ormanlık alanlar dronla görüntülendi.

Hüseyin Demirci  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
Sarıkamış'ta sarıçam ormanları beyaza büründü Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Yurdun en yüksek yerleşim birimlerinden olan 2 bin 200 rakımlı ilçe, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bozayı, vaşak, kurt ve tilki başta olmak üzere birçok yaban hayvanına doğal yaşam alanı sunan sarıçam ormanları da karlı manzarasıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Beyaza bürünen Ağbaba Dağı, Keklik Vadisi ve Soğuksu mevkisi ormanları dronla görüntülendi.

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