Dolar
35.36
Euro
36.53
Altın
2,665.96
ETH/USDT
3,318.50
BTC/USDT
93,701.00
BIST 100
9,922.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir apartmanın kanalizasyon bağlantı çalışması sırasında göçük meydana geldi
logo
Yaşam

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turistlerin kayak keyfi devam ediyor

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kayak keyfi sürüyor.

Hüseyin Demirci  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turistlerin kayak keyfi devam ediyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci/AA

Kars

Kent merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 18 dereceye düştü.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kış turizminin önemli mekanlarından 2 bin 634 rakımlı kayak merkezinin ikinci etap pistlerinde, kar kalınlığı 60 santimetre ölçüldü.

Merkeze gelerek pistlerde kristalleşen doğal karı değerlendiren yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaptı.

"İnanılmaz kar var"

Sarıkamış Turizm Derneği Başkanı Serkant Aykul, AA muhabirine, merkezde pistlerin açık olduğunu, güneşle parlayan kristal karın güzel görüntüler oluşturduğunu söyledi.

Burada kayak misafirlerinin keyif alacağı düzeyde kar bulunduğunu aktaran Aykul, "Bugün pistlerden yukarı dağ kayağıyla çıktım. Yaklaşık 5 kilometre yol yürüdüm, inanılmaz kar var. Önümüzdeki hafta otellerimizde rezervasyonlarımız neredeyse yüzde 100 doluluk düzeyinde. Sarıkamış'ın doğası ve karı her şeyiyle mükemmel. Geçtiğimiz kışlar nasılsa yine aynı şekilde bütün kayakseverleri Sarıkamış'a bekliyoruz. Çok farklı pistleri var. Başlangıç, hız yapmak ve zevk almak istediğiniz pistler mevcut." dedi.

Kayak eğitmeni Adem Şen de Sarıkamış'ın kar ve pistleriyle çok güzel bir yer olduğunu belirterek, herkesi eğlenceye davet etti.

Kayakseverlerden Aybüke Hediye ise merkezi dikkat çekici bulduğunu anlatarak, "Başlangıç ve hız yapmak için çok çeşitli pistler mevcut. Kristal kar olması, buranın büyük artısı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gaziantep'te 20 bin 888 konut ve iş yerinin yapımı tamamlandı
Van polisi, geçen yılki operasyonlarda 277 kilogram külçe altın ele geçirdi
AYM, "üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyenlere" ilişkin düzenlemeleri iptal etti
İLBANK'ın desteğiyle Kahramanmaraş'ta kurulan tesiste yılda 567 bin metreküp atık su arıtılabilecek
Çankırı Müzesi'ndeki 8,5 milyon yıllık fosilleri geçen yıl 30 bini aşkın ziyaretçi gördü

Benzer haberler

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turistlerin kayak keyfi devam ediyor

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde turistlerin kayak keyfi devam ediyor

Van'da çocuklar plastik bidonlarla kayarak eğlendi

Kayakseverler Kop Dağı'nda yoğunluk oluşturdu

İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

İç Anadolu'nun "zirvesi" Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu
Mevlana Müzesi, 2024'te 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı

Mevlana Müzesi, 2024'te 3 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladı
Sarıkamış şehitleri anısına JAK timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı

Sarıkamış şehitleri anısına JAK timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet