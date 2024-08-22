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Yaşam

Samsun'un Terme ilçesindeki Amazon Tabiat Parkı dron ile görüntülendi

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan ve Amazon Tabiat Parkı'nı da barındıran Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası dron ile görüntülendi.

Elif Yazıcı  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Samsun'un Terme ilçesindeki Amazon Tabiat Parkı dron ile görüntülendi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım / AA

Samsun

Gölyazı Mahallesi'nde bulunan ve Simenlik ile Akgöl’ü de içine alan saha, cesaretleri ve savaşçılıklarıyla bilenen Amazon kadınlarının hüküm sürdüğü bölge olarak kabul ediliyor.

Denizin, gölün ve ormanın buluştuğu dünyadaki ender yerlerden olan ve kuşların da göç yolunda bulunan bölge, zengin flora ve faunasıyla hem bilim insanlarının akademik çalışmalarına hem fotoğraf sanatçılarının çekimlerine hem de doğaseverlerin keyifli turlarına ev sahipliği yapıyor.

Gölardı Simenlik Gölü Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahası, endemik bitki türleri ile de bilim dünyasına ayrı bir zenginlik sunuyor.

Öte yandan kumsalı, sazlık alanları, gölleri, çayırları ve bataklıklarıyla eşsiz güzellikler sunan bölge dron ile görüntülendi.

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