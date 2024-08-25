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Terme Çayı'nın debisi sağanak sonrası yükseldi

Samsun'un Terme ilçesinde etkili olan sağanak sonrası Terme Çayı'nın debisi yükseldi.

Elif Yazıcı  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
Terme Çayı'nın debisi sağanak sonrası yükseldi

Samsun

İlçede özellikle gece saatlerinde sağanak etkili oldu.

Küçük dereler ile ilçe merkezinden geçen Terme Çayı'nın debisi arttı.

Belediye ekipleri, vatandaşları yaşanabilecek olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Fırtınanın da etkili olduğu bazı bölgelerde yola devrilen ağaçlar, iş makineleriyle kaldırıldı.

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Terme Çayı'nın debisi sağanak sonrası yükseldi

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