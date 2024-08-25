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İzmir Bergama'da çamlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Bergama ilçesinde fıstık çamlarının bulunduğu tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Haydar Toprakçı  | 25.08.2024 - Güncelleme : 25.08.2024
İzmir Bergama'da çamlıkta çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir

Ayvatlar Mahallesi'ndeki fıstık çamı ağaçlarının bulunduğu özel mülkte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çam ormanlarının bulunduğu bölgedeki yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 3 helikopter, 4 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ile yer ekipleri sevk edildi.

Ekipler ve yöre sakinlerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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