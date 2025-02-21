Samsun'un "renkli evleri" karla kaplandı
Samsun'un İlkadım ilçesi Kalemkaya Mahallesi'ndeki renkli evler, yoğun kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Samsun
Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından İlkadım ilçesinin yamacında yer alan Kalemkaya Mahallesi'ndeki "renkli evler" olarak bilinen evlerin üzeri karla kaplandı.
Farklı renkteki evler, dronla görüntülendi.
Samsun'da 18-30 Temmuz 2017'de düzenlenen 23'üncü Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı mahallelerdeki evlerin dış cepheleri olimpiyat halkalarının renklerinde boyanmıştı.
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Fotoğraf: Erkut Kargın/AA