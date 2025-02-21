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Yaşam

Bolu'da müdürün anonsuyla okul bahçesine çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı

Bolu'da müdürün anonsuyla okul bahçesine çıkan öğrencilerin öğretmenlerle kartopu oynaması kamerayla kaydedildi.

Zafer Göder  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
Bolu'da müdürün anonsuyla okul bahçesine çıkan öğrenciler öğretmenleriyle kartopu oynadı

Bolu

Gerede Seyit Mithat Dayıoğlu Ortaokulu Müdürü İsmail Doğangün, dün öğrencilere kar sürprizi yaptı.

Ders saatinde kar yağışının etkili olduğunu gören Doğangün, okulun ses sistemi üzerinden yaptığı anonsla öğrencileri ve öğretmenleri kartopu oynamaya davet etti.

Doğangün, anonsunda "İyi dersler çocuklar. Camdan dışarıya bakın bakalım. Çok güzel kar yağıyor değil mi? Çıkartayım mı sizi dışarıya kar topu oynamaya? Ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.

Okul müdürünün çağrısına olumlu cevap veren öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde bahçeye çıkarak kartopu oynadı.

Bu sırada kamerayla kaydedilen görüntüler, okul yönetimi tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Öte yandan Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında bugün için eğitime ara verildiği bildirilmişti.

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