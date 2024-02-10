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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor.
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Yaşam

Samsun'da şubat ayında "bahar" havası yaşanıyor

Samsun'da vatandaşlar, şubat ayı olmasına rağmen sıcak havanın keyfini çıkarttı.

Mustafa Çavuş  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Samsun'da şubat ayında "bahar" havası yaşanıyor Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Hava sıcaklığının 19 dereceyi bulduğu kentte bazı vatandaşlar, Atakum Sahili'nde güneşli havada vakit geçirdi.

Güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri bisiklet sürdü, kumsalda yürüyüş yaptı. Çocuklar parklarda oyun oynayarak güzel havanın keyfini çıkarttı.

Samsun'da hava sıcaklıklarının 14 Şubat Çarşamba gününe kadar yüksek seyretmesi bekleniyor.

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