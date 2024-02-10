Dolar
30.71
Euro
33.16
Altın
2,024.13
ETH/USDT
2,495.90
BTC/USDT
47,311.00
BIST 100
9,045.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, “İş İnsanları Buluşması”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. - VTR
logo
Yaşam

Güzel havayı fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda, kış mevsiminde bahar havasını değerlendirmek isteyenler nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
Güzel havayı fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı, her mevsim ayrı güzelliğe bürünerek ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Şubatta yaşanan bahar havasını değerlendirmek isteyenler, tabiat parkına geldi.

Ziyaretçilerin ilgisi nedeniyle tabiat parkının girişinde araç kuyruğu oluştu, park alanları doldu.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü Gölcük'e gelenler, göl çevresinde yürüyerek, golf araçlarıyla göl turu atarak, belirlenen alanlarda piknik yaparak doğayla iç içe vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası Fikret Güler, son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilenleri andı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alandaki yangına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Güzel havayı fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu

Güzel havayı fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu

Kartepe'de kayak sezonu hareketli geçiyor

Bolu'nun doğal güzelliklerini sömestirde yaklaşık 129 bin kişi ziyaret etti

Ağrı'nın 5 ilçesinde kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi

Ağrı'nın 5 ilçesinde kar nedeniyle köy okullarında eğitime ara verildi
Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinde binlerce kişiyi ağırladı

Bitlis'teki kayak merkezi yarıyıl tatilinde binlerce kişiyi ağırladı
Gölcük Tabiat Parkı'nda tatil yoğunluğu sürüyor

Gölcük Tabiat Parkı'nda tatil yoğunluğu sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet