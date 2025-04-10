Samsun'da karla kaplanan Kızlan Yaylası dronla görüntülendi
Samsun'un Alaçam ilçesinde 1020 rakımda bulunan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kızlan Yaylası, iki gün önce etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.
Samsun
İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunan Kızlan Mahallesi'ndeki çam ağaçlarıyla kaplı yayla doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
Salı günü etkili olan kar yağışı sonrası karla kaplanan Kızlan Yaylası ve Dürtmen Tepesi beyaz örtüyle kaplandı.
Yaz aylarında panayır ve güreş gibi şenliklerin düzenlendiği yaylanın, karla kaplı hali dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.