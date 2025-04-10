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Yaşam

Samsun'da karla kaplanan Kızlan Yaylası dronla görüntülendi

Samsun'un Alaçam ilçesinde 1020 rakımda bulunan ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Kızlan Yaylası, iki gün önce etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Fatih Mehmet Kürkçü  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Samsun'da karla kaplanan Kızlan Yaylası dronla görüntülendi Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü/AA

Samsun

İlçe merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunan Kızlan Mahallesi'ndeki çam ağaçlarıyla kaplı yayla doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Salı günü etkili olan kar yağışı sonrası karla kaplanan Kızlan Yaylası ve Dürtmen Tepesi beyaz örtüyle kaplandı.

Yaz aylarında panayır ve güreş gibi şenliklerin düzenlendiği yaylanın, karla kaplı hali dronla görüntülendi.

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