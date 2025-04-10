Giresun'da sürü halindeki kızıl geyikler görüntülendi
Giresun'un Alucra ilçesinde doğada gezinen kızıl geyikler görüntülendi.
Giresun
Doğal güzelliklere sahip Alucra, yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor. Demirözü köyü grup yolu çevresinde sürü halinde gezinen yaklaşık 10 kızıl geyik kayda alındı.
Çayırda ilerleyen kızıl geyikler, bir süre bekledikten sonra ağaçlık alana yönelerek gözden kayboldu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğünce 2007-2019 yıllarında popülasyon artışı için doğaya belirli periyotlarla kızıl geyik salınmıştı.