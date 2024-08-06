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Yaşam

Salda Gölü çevresinde kızıl geyik yavrusu görüldü

Burdur'daki Salda Gölü'nün çevresindeki ormanda kızıl geyik yavrusuna rastlandı.

Bilal Altıok  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Salda Gölü çevresinde kızıl geyik yavrusu görüldü

Burdur

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Burdur Yeşilova ilçesi Salda mevkisine yerleştirilen kızıl geyiklerden ilk kez bir yavru görüntülendi" notuyla kızıl geyik yavrusunun fotoğrafı paylaşıldı.

Paylaşımda yavru kızıl geyiğin annesinin de görüntüsüne yer verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, "Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yaşam Alanlarına Geri Kazandırılması Projesi" kapsamında Salda Gölü'nün çevresindeki ormana 23 kızıl geyik salınmıştı.

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