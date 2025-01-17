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Yaşam

Sakarya'da baba oğul "şampiyon kanaryalar" yetiştiriyor

Sakarya'da 49 yıl önce kuşlarla ilgilenmeye başlayan Bahattin Geyve, oğluyla "şampiyon kanaryalar" yetiştiriyor.

Mine Yıldırım  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Sakarya'da baba oğul "şampiyon kanaryalar" yetiştiriyor Fotoğraf: İbrahim Yozoğlu/AA

Sakarya

Adapazarı ilçesinde oturan 72 yaşındaki işçi emeklisi Geyve, 49 yıl önce hediye edilen kuşla yetiştiriciliğe başladı. Evinin bodrum katında kuş yetiştiren Geyve'nin uğraşına, sonraki yıllarda oğlu da dahil oldu.

Bodrumun zarar görmesi nedeniyle kuşları bir süre evin odasında besleyen Bahattin ve Cüneyt Geyve, daha sonra çatı katında kuşlar için özel alan yaptı.

"Phaeo Kırmızı Mozaik" ve "İspanyol Larget" ırkından yaklaşık 50 kuşu bulunan baba ve oğlu, 1990'lı yıllardan itibaren katıldıkları ulusal ve uluslararası müsabakalarda çeşitli dereceler elde etti.

Baba oğlun üst soylarıyla yetiştirdiği "İspanyol Larget" ırkı kanarya, 18-27 Ocak'ta Portekiz'de düzenlenecek, Türkiye'nin yanı sıra 50'nin üzerinde ülkeden kuşların duruş ve tüy yapısına göre değerlendirileceği 72. Dünya Şampiyonası'nda birincilik için yarışacak.

"Hedefimiz dünya şampiyonluğu"

Bahattin Geyve, AA muhabirine, oğlunun yavruyken keşfettiği kuşları yarışmalara hazırladıklarını söyledi.

Kuşlarla ilgilenmekten keyif aldığını dile getiren Geyve, "Kuşlar benim hayatım. Anlatılmaz, yaşamak gerekiyor. Emekliyim, öğlene kadar torunlarla ilgileniyorum, öğleden sonra kuşlarla vakit geçiriyorum." dedi.

Metalurji ve malzeme mühendisi Cüneyt Geyve de yoğun emek vererek kuşları yarışmalara hazırladıklarını belirtti.

Çeşitli yarışmalarda elde ettikleri derecelere, yenilerini eklemek istediklerini anlatan Geyve, Portekiz'de düzenlenecek şampiyonaya ilişkin şunları kaydetti:

"Kuşun belli bir disipline ihtiyacı var. Duruş kuşu olduğu için yarışma kafesinde belirli antrenmanlar veriyoruz. Sakin olması gerekiyor, bunu da kafesin içinde yanımızda tutarak sağlıyoruz. Tüylerinin parlak, egzersizinin iyi olması lazım. Bu şekilde vitaminlerini ve besinlerini vererek kuşumuzu hazırladık. Şu an kondisyonu gayet iyi. Umarım sağlıklı şekilde gidip derece alıp gelir. Ailesinde dünya şampiyonları var. Zaten soy takibi yaparak bu seviyeye geldik. Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. İspanya'ya ait kuş bakıyoruz. Özellikle Portekiz'de derece almak bizim için gurur verici olur."

Geyve, ilerleyen süreçte, yetiştirdikleri "Phaeo Kırmızı Mozaik" cinsi kuşlarla da yarışmalara katılmak istediklerini sözlerine ekledi.

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