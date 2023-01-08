Dolar
18.77
Euro
20.00
Altın
1,866.63
ETH/USDT
1,265.60
BTC/USDT
16,939.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Antalya’da en güzel kanaryalar yarıştı

Antalya'da kanarya güzellik yarışması düzenlendi.

Oktay Özden   | 08.01.2023
Antalya’da en güzel kanaryalar yarıştı Fotoğraf: Oktay Özden/AA

Antalya

Döşemealtı ilçesindeki Orfe Atlı Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen iki günlük organizasyon için ülkenin değişik bölgelerinde getirilen "yorkshire" ve "lancashire" ırklarındaki yaklaşık 500 kanarya Türk ve Alman hakemler tarafından değerlendirildi.

Değerlendirme neticesinde 42 kategoride dereceye giren kanaryalar belirlendi.

Antalya'dan Yakup Erdem'in kanaryası "lancashire" ırkının en iyisi, Edremit'ten Mahmut Balcı'nın kanaryası ise "yorkshire" ırkının en iyisi olarak tespit edildi.

Antalya Kafes Kuşları Yetiştirenler Derneği Başkanı Ahmet Dönmez, AA muhabirine, ödül töreniyle sona eren yarışmanın sekizincisine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sezonun son yarışmasının gerçekleştirildiğini ifade eden Dönmez, "Lancashire ırkında 16, yorkshire ırkında 26 kategoride dereceye giren kanaryalar seçildi. Ayrıca ırklarının en iyisi kanaryalar da yarışmamızda belirlendi. Güzel bir yarışma oldu. İlgi büyüktü. Tüm kanaryaseverlere yarışmamıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Sessiz felaketle mücadele için gelin hep birlikte suyumuza sahip çıkalım
Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak
Yanan evinin yerine yenisinin yapılmayacağını düşünen vatandaş anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı
Diyarbakır'da sahipsiz köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk yaralandı
Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Antalya’da en güzel kanaryalar yarıştı

Antalya’da en güzel kanaryalar yarıştı

Antalya'da 112'ye yabancı dilde yapılan çağrılar da cevapsız kalmıyor

Antalya'da 112'ye yabancı dilde yapılan çağrılar da cevapsız kalmıyor

Almanya Golf Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi

Almanya Golf Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi
Manavgat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlayan Rıfat Akça: Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum

Manavgat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırlayan Rıfat Akça: Cumhurbaşkanımız evime geldi, çok mutlu oldum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan sel mağduru Zülfiye Ceylan: Çok sevindim, mutluluğumu anlatamam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayan sel mağduru Zülfiye Ceylan: Çok sevindim, mutluluğumu anlatamam
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet