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Yaşam

Sahil kenti Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler

Düzce'nin turizm kenti Akçakoca'da etkili olan sıcak havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Göksel Cüneyt İğde, Soner Şen  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Sahil kenti Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler Fotoğraf: Göksel Cüneyt İğde/AA

Düzce

Yaz mevsiminde plajlarıyla yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken Akçakoca'da güneşli havayı fırsat bilenler sahil şeridinde keyifli vakit geçirdi.

Hafta sonu tatili için ilçeye gelenler, ekim ayında denize girerek yazdan kalma sıcak havanın tadını çıkardı.

Denize girmeyenler balık tutmayı ve sahildeki çay bahçelerinde dinlenmeyi tercih etti.

İlçede hava sıcaklığı 25, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü.

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