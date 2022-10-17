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Yaşam

Şahika Ercümen, Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nde dalış yaptı

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yer alan Su Altı Heykel Galerisi'nde dalış yaptı.

Miraç Kaya   | 17.10.2022
Şahika Ercümen, Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nde dalış yaptı Fotoğraf: Miraç Kaya - AA

Balıkesir

Milli sporcu, Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'ne yapımı tamamlanan 3 heykelin batırılması etkinliğine katıldı.

Güvercin Koyu'nda bir teknede düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Hasan Şıldak, Balıkesir'in temiz doğası, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle önemli bir turistik potansiyeli barındırdığına işaret ederek, "Temiz çevre, temiz dünya ve renkliliği olan sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla bugün Güvercin Koyu'nda heykelleri, mavi sularla buluşturuyoruz. Orada resifler de var. Bütün deniz canlıları da orada güçlenerek devamlılığı sağlayacak. Bu çalışma, turizm için de bir seçenek ve yeni bir adım olacak." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da tüm dalış tutkunlarını denizin altındaki zenginlikleri görmeye davet etti.

Yılmaz, kırmızı mercanların korunması için de yeni bir proje hayata geçirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dalış tutkunları da kısa bir sürede yontularak denizin dibine indirilen mitolojik ve bugünün kahramanlarını yansıtan heykellerimizi görebilecekler. Burada farklı bir turizm olacak. Bu galerimiz ilçemize çok şey katacak. 115 kilometrelik alanda da yapay resiflerimizi atarak su altı dünyasının çeşitlenmesini ve bu sayede insanların istedikleri noktalarda dalmalarını ve denizimizin zenginliklerini görmelerini istiyoruz."

Konuşmaların ardından 3 heykel, 18 ve 22 metre derinliklerde oluşturulan alanlara indirildi.

Daha sonra hazırlıklarını tamamlayan milli sporcu Şahika Ercümen, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balıkesir'in değerleri ve mitolojik karakterler çok güzel olmuş. İda'dan Roma'ya diyoruz. Heykellerin suyun altında çok daha cazibeli görüneceğinden eminim." dedi.

Ercümen, Kuzey Mavi Dalış Okulu üyelerinin eşliğinde galeriye dalış gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Burhaniye Ticaret Odası iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam ve kurum müdürleri de katıldı.

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