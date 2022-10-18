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Yaşam

Bosna Hersek sonbahar renklerine büründü

Zengin tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Ahmet Nurduhan   | 18.10.2022
Bosna Hersek sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Samır Jordamovıc - AA

Saraybosna

Doğanın farklı renklerini yansıttığı sonbaharda adeta kartpostalları andıran Saraybosna'da sarı ve kahverenginin ahengiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Saraybosna'daki milli parklar ve yürüyüş yolları fotoğraf tutkunlarının da uğrak adresi oldu.

Başkentteki İlidza semtinde bulunan ve artık tamamen sonbahar renklerinin hakim olduğu "Velika Aleja" ve şehir merkezindeki "Vilsonovo" Yürüyüş Yolu, yaprakların sararıp dökülmesiyle adeta görsel şölen yaşatıyor.

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