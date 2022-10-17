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Yaşam

Emekli madenci patlamadan kurtulan kardeşiyle sevinci, hayatını kaybedenle acıyı yaşadı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada bir kardeşi hayatını kaybeden, diğeri son anda kurtulan emekli madenci, acıyı ve sevinci bir arada yaşadı.

Ömer Ürer, Emre Ayvaz   | 17.10.2022
Emekli madenci patlamadan kurtulan kardeşiyle sevinci, hayatını kaybedenle acıyı yaşadı Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Bartın

Maden ocağında 20 yıl çalıştıktan sonra yaklaşık 4 yıl önce emekli olan Mustafa Ergin, 14 Ekim'de meydana gelen patlamanın ardından kardeşleri 37 yaşındaki Murat ile 36 yaşındaki Serhat'tan haber almak için bölgeye gitti.

Malzeme almak üzere dışarı çıktığı için patlamadan son anda kurtulan küçük kardeşinin ağabeyini kurtarmak için madene ineceğini söylemesi üzerine Ergin, mesai arkadaşları da olan kardeşlerinin çıkması için dua etti.

Ergin, bir kardeşinin kurtulmasına sevinirken, diğerinin hayatını kaybettiğini öğrenince yasa boğuldu.

Mustafa Ergin'in üzüntüsü, hayatını kaybeden kardeşinin, evlerinin avlusuna dökülen betona yazdığı "Hatırda kalmaz satırda kalır. Murat Reis" yazısını gördükçe katlanıyor.

- "Sanki başıma gelecekleri biliyordum"

Ergin, AA muhabirine, kendisinin de aynı maden ocağında çalıştığını ve emekli olduğunu söyledi.

Patlamayı duyunca olay yerine gittiğini belirten Ergin, "Olay yerine, sanki başıma gelecekleri biliyordum, ümitsizlik içinde gittim. Yine de Allah'tan ümit kesilmiyor. O kuyu başında beklerken hep gelecek, sağ çıkacak ümidiyle bekledim, tüm aileler böyle bekledi. Keşke hepsi kurtulsaydı, kimsenin burnu kanamasaydı ama Cenab-ı Allah onları şehit mertebesine çekti. Öyle teselli veriyoruz kendimize." diye konuştu.

Ergin, küçük kardeşinin malzeme almak için dışarı çıkmasının ardından patlamanın gerçekleştiğini anlatarak şöyle devam etti:

"Tabii patlama olunca Serhat ocağa inmiş, ağabeyini kurtarmak için. Murat aşağı yukarı kuyudan 3 kilometre kadar bir mesafe uzaklıkta çalışıyormuş. Her giden geri geliyordu, Serhat bir türlü gelmedi. Ben Murat'tan ümidi kesmiştim. Bir de Serhat'ım da mı dedim. Öyle bir şey ki gazın yükseldiği, yangının devam ettiği... Bir sürü haber geliyor. Serhat da ağabeyine çok düşkün. Ağabeyini kurtarmak için gazın içine girdi, gözünü kırpmadı, sakınmadı. 'Orada bir yerde kaldı.' dedim çünkü aşağı yukarı 6 saat olmuştu aşağıya indiği. Ne yazık ki en son ağabeyini alıp da geldi."

- "Meğer bugünü görmüş, o yazıyı sanki bana göstermek için yazmış"

Kardeşler olarak birbirlerine çok düşkün olduklarını dile getiren Ergin, kardeşi ve hayatını kaybeden diğer madenciler için büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.

Ergin, yaşamını yitiren kardeşinin avludaki betonun üzerine yazdığı yazıya değinerek, "Murat, sermiş olduğumuz betonun üzerine 'Hatırda kalmaz, satırda kalır. Murat Reis.' yazmış. Sanki benim de içime doğmuş, onun da. Yazı yazdığı için değil, bu yazıyı yazdığı için ona kızdım. Her sabah bu yazıyı okuduğumda neden yazdı diye kendi kendime sorardım. Meğer bugünü görmüş, o yazıyı sanki bana göstermek için yazmış." ifadelerini kullandı.

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