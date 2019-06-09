Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.83
BIST 100
93,809.09
Altın
1,340.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Porsuk Çayı'nda balık tutmak için yarıştılar

Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından Porsuk Çayı'nda düzenlenen Tatlı Su Kefali Spin Yarışması'nda renkli görüntüler oluştu.

Selçuk Kızıldağ   | 09.06.2019
Porsuk Çayı'nda balık tutmak için yarıştılar

Eskişehir

Porsuk Çayı'nın içinden geçtiği Aydın Arat Parkı'nda çadır kuran balık tutkunları adeta görsel bir şölen sundu. Türkiye'nin birçok ilinden gelen 95 yarışmacı, en büyük ve en ağır balığı tutmak için olta attı. 

Yakalanan balıklar, boy ve ağırlık ölçümlerinin ardından sürdürülebilir balıkçılığın devamı için yeniden Porsuk Çayı'na bırakıldı.

Eskişehir Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenledikleri etkinlik sayesinde şehir dışından gelenlere "Eskişehir'de hayat var" mesajını vermek istediklerini söyledi.

Yarışmayı balık tutmak için değil, olta balıkçılığına ve sürdürülebilir balıkçılığa dikkati çekmek için düzenlediklerini vurgulayan Demirtaş, Porsuk Çayı'ndaki canlı hayatının devam ettiğini ispatlamak için bir araya geldiklerini ifade etti.

Demirtaş, yarışma sonunda en büyük balığı ve en çok balığı tutanlara ödüller vereceklerini belirterek, "Burada amacımız amatör balıkçıların da birer sporcu olduğunu kanıtlamak. Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa, Ankara, İstanbul gibi illerimizden 95 misafirimiz var. Eskişehir'i çok sevdiler. Bizim de amacımız zaten onlara şehrimizi tanıtıp her yıl bir ekip ruhuyla bu yarışmaları düzenlemek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiliz sağlık sistemi ABD’li şirketlere mi satılacak?
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor

Benzer haberler

Eskişehir Şehir Hastanesine 'Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' verildi

Eskişehir Şehir Hastanesine 'Sağlık Turizmi Yetki Belgesi' verildi

Otizmli yüzücü 3 yıla 28 madalya sığdırdı

Eskişehir'deki orman yangınlarında 13 hektar alan zarar gördü

Afrin şehidi oğlunun hatıralarını evinin odasında yaşatıyor

Afrin şehidi oğlunun hatıralarını evinin odasında yaşatıyor
Dede ve torunu çalınan sosyal medya hesabına kavuştu

Dede ve torunu çalınan sosyal medya hesabına kavuştu