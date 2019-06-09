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Yaşam

Antalya'da renkli festival

Antalya'da yaklaşık 7 bin kişinin katılımıyla düzenlenen "Dream of Color Fest"te katılımcılar birbirlerinin üzerine boya atarak eğlendi. Yaklaşık 3 ton boyanın kullanıldığı etkinliğe yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Ayşe Yıldız   | 09.06.2019
Antalya'da renkli festival

Antalya

Antalya'da düzenlenen ve boya festivali olarak bilinen "Dream of Color Fest"te katılımcılar birbirlerinin üzerine boya atarak eğlendi.

Muratpaşa ilçesindeki Lara Sahili 2 No'lu plajda düzenlenen etkinliğe, aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu yaklaşık 7 bin kişi katıldı.

Katılımcılar, girişte mavi, pembe, mor, sarı, kırmızı ve yeşil renklerden oluşan toz boyalar satın aldı. Daha sonra birbirlerinin üzerine boya atarak, rengarenk oldular.

Boyaların tamamının mısır nişastasından organik üretildiği ifade edilen etkinlikte, katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi.

Organizatörlerden Fatoş Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016'da festivali düzenlemeye başladıklarını hatırlatarak, geçen yıl 4 bin 800 kişiyi ağırladıklarını söyledi.

Bu yıl programa yabancı acentelerin de destek verdiğini ifade eden Köse, "Yabancı turistler de katılım sağladı. 3 ton civarında boya kullanıyoruz. 7 bin civarında katılım var. Boyalarla farklı bir konsept oluşturarak, insanların eğlenmesini amaçladık." diye konuştu.

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