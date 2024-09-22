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Yaşam

Polis memuru Heimlich manevrası ile taksicinin hayatını kurtardı

Ankara'da bir polis memuru, nefes alamayan taksiciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı.

Yusuf Soykan Bal  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Polis memuru Heimlich manevrası ile taksicinin hayatını kurtardı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü Dikmen Yerleşkesi'nde, kapı giriş kontrol görevlisi olarak nöbet tutan polis memuru Gökhan Dağkıran, bir taksinin yavaşladığını fark etti.

Dağkıran, taksiden inen sürücü Gürkan Bayraktar'ın nefes almakta zorlandığını görünce önce sırtına vurarak müdahale etti.

Sürücünün durumunda değişiklik olmayınca Heimlich manevrası uygulayan Dağkıran, taksicinin nefes almasını sağladı.

Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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