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Yaşam

Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı cadde, sokaklar ve alt geçitlerde su birikintisi oluştu, ağaçlar devrildi.

Yusuf Koyun, Mustafa Ünal Uysal  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Adana'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Adana

Sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintisi oluştu.

Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, etkili olan şiddetli rüzgardan dolayı bazı ağaçlar yollara devrildi.

Öte yandan, merkez Seyhan ilçesi Girne Bulvarı'ndaki ağacın devrilmesi sonucu iş yeri ve elektrik direği zarar gördü, elektrik teli koptu.

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