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Yaşam

Peygamberler şehrinde tirit ziyafeti

Şanlıurfa'da, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla sabah namazının ardından binlerce kişiye tirit yemeği dağıtıldı.

Yasin Dikme   | 16.11.2019
Peygamberler şehrinde tirit ziyafeti

Şanlıurfa

Peygamberler şehri olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla sabah namazının ardından binlerce kişiye tirit yemeği ikram edildi.

Merkez Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında hazırlanan tirit yemeği, sabah namazının ardından Hazreti İbrahim Peygamber Camisi'nde vatandaşlara dağıtıldı.

Etkinlik nedeniyle ikramın yapıldığı caminin avlusundan caddeye kadar uzanan kuyruk oluştu. Görevliler tarafından dağıtılan yemekten alanlar alanda bulunan masalarda yemeklerini yedi.

Etkinliğe katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da vatandaşlara tirit dağıttı, onlarla sohbet etti.

Beyazgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebi Haftası'nın herkese hayırlar getirmesini diledi.

Haftanın dopdolu geçtiğini belirten Beyazgül, " Mevlid-i Nebi Haftamız maşallah çok güzel geçiyor. Hafta dolaysıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Bugün de Haliliye Belediyemiz Mevlid-i Nebi Haftası dolaysıyla tirit ziyafeti düzenlendi." dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat da geleneksel hale getirdikleri etkinlikte 10 binin üzerinde kişiye tirit dağıttıklarını söyledi.

Amaçlarının birlik ve beraberliği pekiştirmek olduğunu anlatan Canpolat, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da tirit ziyafetimizde binlerce kişi bir araya gelerek birlikte tirit yedi. Mevlid-i Nebi Haftası'nı çok güzel ve verimli şekilde değerlendiriyoruz. Etkinliklerimizde birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştiriyor. Bizler belediye olarak görevimizi bu yönde en iyi şekilde yapmaya devam ediyoruz. Etkinliğe katılan herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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