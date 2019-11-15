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Yaşam

Eşinden sonra Fuat dede de hayatını kaybetti

Trabzon'da evlilikleri 61 yıl süren, "hastalıkta ve sağlıkta" sözüne sadık kalarak "Fuat dedenin 60 yıldır bitmeyen aşkı" haberiyle gündeme gelen çiften hayatta kalan 86 yaşındaki Fuat Özkan da vefat etti.

Meltem Yılmaz   | 15.11.2019
Eşinden sonra Fuat dede de hayatını kaybetti

Trabzon

Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi'nde yaşayan, 12 çocuk 80 torun sahibi Fuat ve Nazmiye Özkan çifti, alzaymır hastalığıyla tanıştı. Eşine teşhis konduktan sonra onu bir an bile yalnız bırakmayan Fuat dede, tedavi için yoğun mücadele verdi.

Hastalığının ilerlemesi üzerine yatağa bağımlı hale gelen Nazmiye Özkan'ın 8 yıl hep yanında olan Fuat dede, aniden rahatsızlanan eşi Nazmiye Özkan'ı 18 ay önce kaybetti.

Eşi vefat ettikten sonra kendisi de rahatsızlanan Fuat Özkan, bugün yaşama gözlerini yumdu.

Hayatını kaybeden Özkan'ın cenazesi, Maçka ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Özkan'ın aile ve yakınlarının yanı sıra Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da katıldı.


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