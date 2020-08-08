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Yaşam

Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Antalya'nın dünyaca ünlü Patara Sahili'ndeki caretta carettalar yuvalarından çıktı.

Süleyman Elçin   | 08.08.2020
Patara'da caretta caretta yavruları denizle buluştu

Antalya

Kaş ilçesindeki Patara Sahili'nde yumurtalarından çıkan caretta caretta yavrularının zorlu yolculuğuna, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da eşlik etti.

Yuvalarından çıkan 130 caretta caretta, denize ulaştı.

Bölgede deniz kaplumbağalarını koruma çalışması yürüten Prof. Dr. Eyüp Başkale, Patara kumsalı için tüm zamanların en yüksek yuva sayısına ulaşıldığını belirtti.

Patara'dan yılda ortalama 7 bin yavrunun denize ulaştığına dikkati çeken Başkale, "Yavru çıkışının başında olmamıza rağmen 5 binin üzerinde caretta denizle buluştu. Pandemi döneminde kumsalların daha az kullanılması kaplumbağalar açısından avantaja dönüştü. Kumsala çıkan dişi kaplumbağalar rahatsız edilmeden kolaylıkla yumurta bıraktı." ifadelerini kullandı.

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